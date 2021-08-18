"سكاي نيوز عربية" التقت بلقيس فتحي في حوار خاص، تحدثت من خلاله عن أزمتها الأخيرة مع نقابة الموسيقيين في مصر، والمشاريع الجديدة التي ستقدمها، والمطربين الذين تحب التعاون معهم.

بدأت بلقيس بالحديث عن تجربتها في الغناء باللهجة المصرية لأول مرة من خلال أغنية "دبلوماسي"، وقالت: "التقيت الملحن المصري عزيز الشافعي بالقاهرة، وعندما ذهبت للأستوديو وسمعت كلمات الأغنية، تمسكت بها وشعرت أنها تشبهني كثيرًا، أنا دائمًا أتغني بلهجات مختلفة، وكنت أشتاق للغناء باللهجة المصرية، لأني أعلم أن النجاح في مصر يعني النجاح في الوطن العربي كله".

انتهاء أزمة نقابة الموسيقيين

وتطرقت بلقيس إلى أزمتها الأخيرة مع نقابة الموسيقيين المصرية، والتي كانت قد أصدرت قرارًا في وقت سابق بمنعها من الغناء في مصر، بسبب إقامتها إحدى الحفلات دون الحصول على ترخيص من النقابة، موضحة أن الأمر كان مجرد سوء تفاهم، وأنها قامت بتسوية الخلاف فور علمها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق بالغناء، مؤكدة أن الأزمة انتهت في وقت قياسي، وأنها ستكون متواجدة للغناء على مسرح الأوبرا قريبًا.

أضافت بلقيس في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أغنية "ممكن تدخلي جلبي" التي قدمتها باللهجة العراقية بالتعاون مع سيف نبيل، حققت نجاحًا كبيرًا لم تكن تتوقعه، وأنه رغم أن الأغنية عراقية إلا أنها دخلت البيوت المصرية والإماراتية بشكل كبير، ما يعني أن الفن الأصيل قادر على اجتياز كل الحواجز.

الأغنية الخليجية اخترقت الحواجز

وحول نجاح الأغنية الخليجية في الوطن العربي، قالت بلقيس دائمًا ما يكون هذا النجاح بسبب قرب الأغنية من المستمع العربي من حيث التوزيع والتأليف، ولا شك أن الغناء الخليجي أصبح قادرًا على التواجد بشكل كبير في الوطن العربي، ولم يعد قاصرًا على الدول الخليجية وحدها، بل انتشر في مختلف البلدان، وأصبحت الأغنية الخليجية ذات حضور لافت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى حبها للغناء الخليجي خاصة من المطربين عبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية، وأنها ستحيي حفلًا خلال الشهر الجاري في دبي يجمعها بالمطرب الفلسطيني محمد عساف.

شيرين وتامر حسني

وعبرت بلقيس عن رغبتها الكبيرة في التعاون الفني مع عدد من المطربين المصريين أبرزهم المطرب تامر حسني والمطربة شيرين عبدالوهاب، مشيرة إلى أن تامر حسني وأسلوبه يشبهني، وأن المطربة شيرين صاحبة عمرها.

وأضافت أنها متشوقة لحفلها القادم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث تعتبر الأوبرا بيتها الأول، وإنها تعرف نوعية جمهورها المختلف عن الأماكن الأخرى، قائلة: "جمهور الأوبرا دائمًا ما ينسجم مع الكلاسيكيات".

واختتمت حوارها بالحديث عن أسرتها، مؤكدة أن نجلها "تركي"، لا يرغب أن يكون فنانا مثلها، مشيرة إلى أنه مازال صغيرا، وأنها تطلق له كامل حريته في اختيار حياته وعمله قائلة: "دائمًا أعلمه الصراحة والحرية في اختيار ما يريد".