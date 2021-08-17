وُلد فيصل ندا في حي عابدين، وسط القاهرة، عام 1940، وعقب تخرجه من المدرسة الإبراهيمية، التحق بكلية التجارة، لتبدأ رحلته مع الفن عن طريق مسرح "جامعة القاهرة"، وتستمر لقرابة 50 عاما.

وشكل ندا مع الفنان الراحل سمير غانم ثنائية فنية مميزة، قدما من خلالها عدد من الأعمال، على رأسها مسرحيتي "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور"، وفيلم "يا رب ولد"، الذي حقق نجاحا واسعا، ويعد من أبرز ما قدم "سمورة" خلال مسيرته الفنية.

وعمل ندا مع عدد من عظماء الفن المصري، مثل فريد شوقي، وعادل إمام، ويحيى الفخراني، وعزت العلايلي، ونور الشريف، وشادية.

ومن أبرز أعمال السيناريست المصري الراحل: "الحلال والحرام"، و"مين فينا الحرامي"، و"ذات الوجهين"، و"ومن الحب ما قتل"، و" البنت الحلوة الكدابة".

دقيقة حداد

من جانبها، نعت وزارة الثقافة المصرية الكاتب ندا، مشيرة إلى دوره الفني الكبير في تناول القضايا المجتمعية.

كما أكدت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أن جميع مسارح الدولة ستشهد الوقوف "دقيقة حداد" على روح الكاتب الراحل.

كما كتبت المخرجة المصرية بتول عرفة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، في نعي ندا: "فقدنا اليوم كاتب من أهم كتاب مصر وصاحب روائع كثيرة ونجاحات لا تنسى .. وداعا الأستاذ الكبير فيصل ندا".

وعبر حسابها الرسمي على إنستغرام، نعت الفنانة المصرية القديرة، نبيلة عبيد، الكاتب الراحل، مشيرة إلى عطائه الفني الكبير خلال العقود الماضية.