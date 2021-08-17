ومؤخرا أظهرت صور على مواقع التواصل، بعض القردة تقفز بين الشرفات والنوافذ في منطقة حدائق الأهرام القريبة من أهرامات الجيزة.

وأكد المصدر أن "أشجار الموز المنتشرة في المنطقة هي السبب في هذه الظاهرة"، وقال إنها "لم تكن المرة الأولى".

"قردان فقط"

وأضاف المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية "، أن "قردين فقط أتيا إلى المنطقة لأكل الموز من على الأشجار. الأمر ليس بالمرعب كما صوره رواد مواقع التواصل، ولم تكن هناك أي حالات فزع بين السكان المنطقة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام".

وتابع المصدر: "لا نعلم من أين أتى القردان، لكننا نحاول الإمساك بهما ومعرفة مالكهما"، فيما أشيع أنهما فرا من منزل أحد سكان المنطقة.

وذكر أن محافظة الجيزة بدورها تواصلت مع حديقة حيوان الجيزة، التي أرسلت طبيبا بيطريا وعاملا للإمساك بالحيوانين.