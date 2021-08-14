وهذه أول صورة لجيل بايدن منذ إصابتها على شاطئ هاواي أواخر يوليو الماضي، عندما دخل جسم غريب قدمها اليسرى، مما أسفر عن تعرضها لجروح.

وفي الصورة، كان بايدن يساعد زوجته على صعود السلم القصير للمروحية للرئاسية.

وكان الاثنان في رحلة من ولاية ديلاوير موطن الرئيس الأميركي، إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند قرب واشنطن العاصمة.

وكانت جيل ترتدي حذاء طبيا يرتديه عادة أولئك الذين يعانون كسورا في أقدامهم، أو أثناء تماثلهم للشفاء.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن السيدة الأولى أصيبت في قدمها في أواخر يوليو الماضي أثناء نزهة على الشاطئ في هاواي.

وتلقت السيدة الأولى العلاج في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري القريب من واشنطن، وهو المركز الذي يتلقى فيه الرئيس الأميركي وأفراد عائلته عادة العلاج. وفي المركز أجرت جيل بايدن جراحة.

وقالت متحدثة باسم السيدة الأولى إنها لا تعرف سبب الجرح الذي أصاب قدمها، مؤكدة أنه تم تنظيف مكان الإصابة وعلاجه، وأضافت أن جيل بايدن "تتماثل للشفاء بشكل جيد".

ولم تظهر زوجة الرئيس الأميركي في الأماكن العامة منذ عودتها من هاواي.