جاء ذلك قبل حفل يقام الشهر المقبل لتوزيع الجوائز وسيستضيف مجددا الجمهور في عرض حي.

وحصل بيبر، المغني الكندي، على سبعة ترشيحات منها فنان العام وأفضل أغنية لأغنيته (بيتشيز) والأغنية المصورة للعام عن (بوب ستار) والتي شهدت تعاونه مع دي.جيه خالد ودرايك.

كما سيتنافس على لقب فنان العام مع ميجان ذا ستاليون التي حصلت على ستة ترشيحات منها عن تصوير (واب) وهي أغنية مفعمة بالحياة مع مطربة الراب كاردي بي.

ومن بين المتنافسين الآخرين على أفضل مطرب للعام أريانا جراندي ودوجا كات والوافدة الجديدة أوليفيا رودريجو والنجمة تايلور سويفت.

كما حصلت بيلي أيليش وفريق بي.تي.إس ودوجا كات ودرايك وجيفيون وليل ناس إكس. والمرشحة للمرة الأولى رودريجو على خمسة ترشيحات لكل منهم.

وفي العام الماضي أقيم الحفل دون جمهور ومع تسجيل أغلب المؤديين لفقراتهم سلفا بسبب إجراءات مكافحة كوفيد-19.