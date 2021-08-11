إعلان الفنانة نيللي كريم عن زواجها من لاعب الاسكواش المصري هشام عاشور يعيد إلى الأذهان زيجات كثيرة حدثت بين مشاهير الفن والرياضة، نرصد بعضها، وكيف يمكن أن يكتب لها النجاح والاستمرار ومدى تأثيرها على عمل كلاهما؟

نيللي والاسكواش

احتفلت الفنانة نيللي كريم، يوم الأربعاء، بعقد قرانها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، بالساحل الشمالي بمصر، واقتصر عقد قرانها على حضور المقربين منهما فقط، تقديرًا لرحيل الفنانة دلال عبد العزيز.

نيللي لم تكن أول الفنانات، فقد سبقها الكثيرات، منهن الفنانة لقاء الخميسى، فقد استطاعت أن تحرز هدفا في مرمى زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجلة، وأن تُوقع به في حبها أثناء تصويرها أحد البرامج، وعندما ذهب عبد المنصف لخطبتها أصطحب معه حسام وإبراهيم حسن، وبعد قصة حب قوية تزوجا.

لم تكن فكرة زواج الفنانين من لاعبي كرة القدم حديثة، بل كان لها أصول قديمة تعود إلى السبعينيات، حيث تعرفت الفنانة رجاء الجداوى على زوجها حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، خلال مشاركتها فى مسرحية "روبابيكيا" وفور عودتها طلب منها الزواج، وحدث ذلك فى نوفمبر عام 1970، وأنجبت منه أميرة.

الرياضة والجزائر

لم تكن ظاهرة زواج الفنانات من لاعبي كرة القدم قاصرا علي الفنانات المصريات فقط، ففي نهاية الثمانينيات تزوج جمال عبد الحميد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر من المطربة الجزائرية فلة

فيما تزوجت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم من مروان كنفاني حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، وهو فلسطيني الجنسية، واستمر الزواج بينهما لبضعة أعوام وأنجبت منه ولدين هما ناصر وحكم، ولكن حدثت خلافات أدت للانفصال.

بينما نجحت العديد من الفنانات في الزواج من لاعبي كرة القدم والاستمرار في حياة زوجية سعيدة، جاء علي النقيض ما حدث مع بعضهن مثل الفنانة مي عز الدين، حينما أعلنت خطبتها من محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق بعد قصة حب، لكنهما لم يصلا إلى مرحلة الزواج بسبب خلافات حول العمل وبعض المشكلات بين الأسرتين.

أسباب الالتقاء

من جانبها، علقت الناقدة الفنية سارة سراج قائلة: تتكرر ظاهرة زواج الفنانين من الرياضيين، نظرًا لتوافر العديد من الأسباب التي تجعلهم يلاقون ببعضهم البعض، فمثلا يمكن أن يلتقوا في المؤتمرات و الحفلات والسهرات والسفر ، كما أنهم يذهبون كمجموعة تضم الشخصيات العامة سويًا لتمثيل مصر بالخارج، إضافة إلى أنهم يمكن أن يلتقوا في أعياد ميلاد بعض الشخصيات العامة.

وأضافت "سراج" في حديثها لـ"سكاي نيوز عربية": هناك تقليد في مصر بشكل خاص في تصدير الفنانين وجعلهم واجهة للحدث، لكي يلفتوا انتباه الجماهير إلى الأحداث.

أسباب الانفصال

وعن العلاقات التي باءت بالفشل، أرجعت "سراج" ذلك لعدة أسباب منها أن الفنانين والرياضيين شخصيات عامة ودائما ما يكون وقتهم ليس ملكا لهم، وإنما ملك لعملهم، ومن هنا يفتح باب المشكلات لعدم تواجد الطرفين أغلب الأوقات، وهو ما يؤدي إلي حدوث فتور، كما أن الغيرة يمكن أن تكون سبب في انفصالهم، لأن الفنانات دائما يكونون محاطات بالأضواء.