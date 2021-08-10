وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث حيث قال أن الحادث المروع وقع في مدخل قرية بني رافع في مركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أن عند إبلاغ والد الشقيقين ناجح كامل، 65 عاما، بنبأ مصرعهم، أصيب بأزمة قلبية وسقط جثة هامدة وتم نقله إلي مستشفى القوصية العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة الكسان التابعة للمركز بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلى مصرع جميع الركاب وتفحم الجثث.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة والحماية المدنية لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة وتصادم شاحنة بسيارة الضحايا، مما أدى إلى اشتعالهما فورا.

وأسفر الحادث والحريق عن وفاة كلا من ديفيد ناجح واستيفن ناجح ورامز مجدى صادق، وهم ركاب السيارة، كما توفى محمد إبراهيم عبد الرحيم، ومصطفى حسين السماوي، وهم ركاب الشاحنة علما بأن الجثث تفحمت بالكامل.

وتم نقل الجثث والتحفظ عليها بمعرفة فريق الحماية المدنية، تحت تصرف النيابة العامة، لحين العرض على الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.