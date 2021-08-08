وبدأت جنازة دلال عبد العزيز التي رحلت عن (61 عاما) من مسجد المشير في التجمع الخامس بالقاهرة، عقب صلاة الظهر.

وأمّ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، بالمصلين في صلاة الجنازة.

ووريت الفنانة الراحلة الثرى في مقابر عائلة غانم إلى جوار زوجها، الفنان الراحل سمير غانم.

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عالمنا، السبت، متأثره بإصابتها بفيروس كورونا قبل نحو 3 أشهر مع زوجها الراحل وعدد من أفراد أسرتها.



وحضر تشييع الجثمان عدد كبير من الفنانين، كان من بينهم إلهام شاهين، ومحمد الشقنقيري وهند عاكف، والمغنية شيرين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي.

وكذلك حضرت رانيا فريد شوقي، ودرة وزوجها الفنان محمد التاجي، بالإضافة إلى صديقتي دلال عبد العزيز، ميرفت أمين ونهال عنبر.

وكان من بين الحضور الفني أيضا، أحمد السقا، ومحمد ثروت، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا.

فنانون يتغيبون

وتغيب عن حضور الجنازة عدد أخر من نجوم الفن مثل الفنانة يسرا والتي تقول إنها خارج القاهرة مما يمنعها من حضور الجنازة والفنانة مها أحمد التي تمر بحالة صحية حرجة.

كما تغيبت عن الجنازة الفنانة فريدة سيف النصر، التي شرحت للجمهور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" الأسباب التي تقول إنها تمنع المرأة عن حضور الجنازة.



الوداع الأخير

وقبيل بدء مراسم الجنازة، ألقى أفراد عائلة دلال عبد العزيز نظرة الوداع الأخير عليها، ولا سيما ابنتيها إيمي ودنيا وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وذلك في المستشفى.

فنانون ينعون



نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وكان من بينهم الفنان الكبير، عادل إمام.

ونشر "الزعيم" صورة تجمعهما ونجله المخرج رامي إمام من كواليس تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020، وكتب إمام عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "البقاء لله.. الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها".

وبدورها، نشرت النجمة إلهام شاهين، صورة" دلال" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلّقت: "رحلت الصديقة الغالية والست الجدعة وأطيب إنسانة.. الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. صداقة طويلة وعشرة عمر حلوة (...)".

ومن جانبه، نعى الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، دلال عبد العزيز، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر": "وداعا يا حنية الدنيا كلها.. لا حول ولا قوة إلا بالله".



رحلة العلاج



عانت الفنانة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريباً، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في الفترة ذاتها، ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.



وكانت دلال عبد العزيز تعانى من نقص في الأكسجين وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم، حيث كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان حالتها الصحية مؤخراً.