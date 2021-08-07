نال شاهين شهرة واسعة من خلال دوره في مسلسل "الهيبة" بأجزائه كافة، وهو يؤمن بأن السعادة في العطاء ربما تفوق السعادة فيما يعطيه لنا الآخرون، ويرى أن الإنسان الذي يعتبر حياته خالية من المعنى، بالكاد يصلح للحياة.

عرف الممثل شاهين بمواقفه الشجاعة في ساحات حراك 17 أكتوبر كما عرف بدفاعه عن الحرية والحق، ونبرة صوته التي تذكر بتاريخ لبناني عريق وبلهجة بقاعية محلية تجذب للعودة إلى القديم.

قاد الممثل اللبناني وأصدقاؤه رحلة إنسانية سموها "ع قدنا"، في مواجهة خطر الجوع الذي ينغص حياة آلاف اللبنانيين الذين يواجهون الأزمة الاقتصادية وسبق لهم أن واجهوا فيروس كورونا ببطون خاوية.

وجرى إطلاق المبادرة الإنسانية بهدف توزيع 150 ربطة خبز في اليوم، وتوسّعت لتشمل توزيع مواد غذائية وبعض الأدوية والمستلزمات الأساسية للعائلات المحتاجة

شاهين و4 أغسطس

يرى ابن "حراك 17 أكتوبر" أن ما قبل تاريخ الرابع من أغسطس ،2020 يوم تفجير مرفأ العاصمة بيروت يختلف عما بعده.

يقول الممثل اللبناني لموقع "سكاي نيوز عربية"، عندي إحساس بأننا نعيش اليوم بالصدفة بعد مرور عام على تلك الجريمة.

ويضيف" ثمة ذهول بعد 4 أغسطس يتمحور حول مفهوم البحث عن المعنى الذاتي والغاية من وجودي كمسرحي، كفنان وكمواطن والأهم كإنسان فبلحظة كان بالإمكان ألا نكون على أرض الوجود.

ويأمل الفنان اللبناني الجريء بمواقفه الانسانية "أن يحاسب كل من أهمل أو ساهم فيما آلت إليه الأمور في الرابع من اغسطس، المحاسبة هي أقل ما يمكن، أو لاسترداد جزء من حق الشهداء على الأقل".

ويستخلص عبدو شاهين من تاريخ انفجار مرفأ بيروت العبر ويردد" صار هذا التاريخ ضرورة لكل لبناني، عليه أن يفكر فيما يعنيه فساد دولة".

ويوضح " الفساد ليس فقط السرقة، وإنما أن نكون جميعنا ضحايا، كما نحن اليوم، كان من الممكن أن ننتهي جميعا في لحظة فساد كما حصل".

عايش اللحظة

الفنان شاهين لم يكن بعيدا عن مكان الجريمة، إذ كان في بيروت لحظة وقوع الجريمة، " كنت موجودا مثل كثر غيري في بيروت في 4 أغسطس 2020، هذا التاريخ سيبقى ولن يمحى من الذاكرة" .

يضيف "لست الوحيد، كل من كان في بيروت آنذاك تعرض لما تعرضت له، لا بل أكثر، كل لبناني أصيب بأحزان وآلام متشابهة وأحيانا مختلفة تركت الأثر النفسي السلبي لديه! كل التراكمات التي أوصلت الى 4 أغسطس 2020 وجعلت من بيروت عاصمة مدمرة تعتبر فسادا".

ويضيف شاهين "هناك الكثير من الكلام، قصة شعب أُهمِل وبات مقسماً، أما أنا كمسرحي فيجب ألا أنساها. حرب لبنانية أقيمت بلحظة ، يبقى من واجبي كخريج مسرح أن أوصل هذا الصوت دائماً".

ويستطرد شاسهين "للأسف، لم نعد نملك المنبر، إذ لم يبق هناك مسرحٌ في بيروت".

ويضيف "هناك من أنهى الثقافة في بيروت، ولولا الطائفية، لما وصلنا لآلام 4 أغسطس".

ويبدي أسفه إزاء عدم القدرة على المشاركة في التحركات التي تقام حالياً في ذكرى مرور سنة على التفجير، والسبب هو انشغاله بالتصوير.

وقال شاهين "علينا تحصيل حقوقنا وحقوق أهالي الضحايا، فالدم لم يبرد بعد! والحصانات كلها يجب أن تسقط" .

ويتابع بحسرة" علينا ألا نسكت نريد الحقيقة.. ومحاسبة كل مسؤول في مكانه . نحن مع أهالي الشهداء ، سكوتنا سيجعل دماءنا رخيصة ومستباحة أكثر فأكثر".

ويختم شاهين حديثه لوقع " سكاي نيوز عربية "نحن نعيش بالصدفة من بعد هذا التاريخ (أي بعد تاريخ انفجار المرفأ)".