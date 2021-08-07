وكتب الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، عبر "فيسبوك": "والله ما قادر أكتب ولا مصدق. توفيت إلى رحمة الله تعالي حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله".

وتابع: "عمري ما شوفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، وعايز أقولك إنك هتلاقي مفاجآت حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه (يقصد زوجها الراحل سمير غانم)".

وكانت المعلومات في الأيام الأخيرة تفيد بتدهور صحة عبد العزيز (61 عاما)، وقال مصدر طبي إنها كانت بحاجة ماسة إلى عملية زراعة رئة، نتيجة عدم قيامها بالوظائف الحيوية بما في ذلك الحصول على الأكسجين.

وجاء هذا التدهور المفاجئ في صحة الفنانة الراحلة، رغم أنها تعافت قبل ثلاثة أسابيع من فيروس كورونا.

وكان زوجها الفنان سمير غانم قد فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما، في مايو الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقد أصيب الراحلان بالفيروس بصورة متزامنة.

ودلال عبد العزيز من مواليد عام 1960، وهي ممثلة مصرية تخرجت من كلية الزراعة في جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل.

ونالت العديد من الشهادات الأخرى مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية.

وتعود بداية دلال عبد العزيز الفنية إلى عام 1977، حيث شاركت في مسلسل "بنت الأيام" الذي أخرجه نور الدمرداش.

وتمكنت الفنانة الراحلة من إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية "أهلا يا دكتور" عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، وتزوجا عام 1984، لينجبا الابنتين دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبد العزيز نحو 200 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون طوال 4 عقود.

وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان 2021.