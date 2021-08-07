واستقبل عبد العزيز الكفراوي نجل الوزير الراحل حسب الله الكفراوي، جموع المعزين وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وكذلك اللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس زكي عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر مراسم تشييع الجنازة أيضا كلا من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الوسط الفني مثل الفنان المصري القدير رشوان توفيق، ومحمد ثروت، وعدد من الشخصيات العامة وأقارب الراحل.

نعي مجلس الوزراء

من جانبه نعى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير و الإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذى وافته المنية عن عمر يناهز الـ91 عامًا.

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن مصر فقدت كادرا من أعلام ورموز الهندسة المدنية، والذى كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران بمصر "حسبما ذكر البيان".

وأضاف بيان الوزراء أن المهندس الراحل حسب الله الكفراوي، قدم لمصر خدمات جليلة أثناء توليه المسؤولية في مواقع العمل المختلفة، مشيرا إلى أن الراحل استحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".