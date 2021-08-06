وأكد عبد الوهاب أن: "ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر عن الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي، لا صحة له".

وأضاف الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة: "لم يصلنا أي رد من الفنان الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع السيد وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، قد وجه في شهر يونيو الماضي، دعوة رسمية للفنان كاظم الساهر المقيم في الخارج، من أجل المشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة "خليجي 25".

وأثارت دعوة المسؤول العراقي للساهر، حماس الجماهير بعد غياب الفنان عن العراق 10 أعوام، منذ آخر زيارة له مع "اليونسيف"، وقبلها غيابه لـ14 عاما.

وفي حال موافقة الساهر، فإنه سيغني لأول مرة في العراق، منذ 24 عاما، أي نهاية التسعينات، وهو تاريخ مغادرته العراق.

وقال الوزير العراقي في رسالة الدعوة الموجهة للساهر: "حضوركم الكريم سوف يسهم في نجاح فعاليات البطولة، وما له من وقع في نفوس الجمهور العراقي والعربي".

ويرى مراقبون أن استضافة العراق لبطولة "خليجي 25"، تمثل منعطفا مهما في ترسيخ علاقاته مع محيطه العربي الواسع، وبخاصة من بوابته الخليجية الحيوية، مدينة البصرة المطلة على الخليج، ميدانا لمنافسات البطولة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين، ستشهد منافسات بين منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلا عن منتخبي العراق واليمن.

وستكون هذه المرة الثانية، التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الاستضافة الأولى العام 1979، للبطولة في نسختها الخامسة في العاصمة بغداد، والتي توج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي.