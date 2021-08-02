وحسبما ذكر موقع "هسبريس"، فإن شقيق الفنانة فاطمة الركراكي، أكد وفاتها صباح الاثنين.

وتعد الركراكي من الوجوه الفنية المشهورة في الساحة الفنية المغربية، وخصوصا في مجال التلفزيون، هذا إلى جانب مساهماتها في المسرح والسينما.

وبدأت الركراكي وهي من مواليد الرباط سنة 1941، مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس مع حميدو بنمسعود"، كما تألقت على المسرح في أعمال مثل "عمايل جحا" و"أهل الكهف".

كذلك شاركت الفنانة الراحلة في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل "أرض الضوء" و"المهاجر" و"من دار لدار".