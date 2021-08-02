استعادت إلهام شاهين أحداث تلك الذكرى الأليمة وتساءلت "ما ذنب الضحايا فيما حدث؟! مدينة بالكامل دمِّرت.!! أول مرة أشوف بيروت كده، مظلمة شوارعها ومدمّرة، أنا حزينة على اللي بيحصل".

وأعربت الفنانة المصرية عن حبها لبيروت التي اعتبرتها رمزاً للسعادة ومصدراً للبهجة."

وقالت: "تلقى المصريون خبر انفجار المرفأ بصدمة وذهول وكأنه دوى في بلادنا، نحن في مصر عشنا الحزن نفسه، فهذا البلد الجميل لا يبعد جغرافيا عنا وهناك كم من اختلاط الأنساب فيما بينهما".

وأضافت إلهام شاهين "لدي عائلة في بيروت، فشقيقتي كانت متزوجة من لبناني ولديها ولدان؛ إلهام تتابع دراستها هنا في بيروت وعادل يعمل بين بيروت ودبي والقاهرة."

واستطردت بالقول: "أزور لبنان منذ زمن بعيد وتحديدا منذ أيام الحرب في حقبة الثمانينيات، أيام كان المطار مغلقا ولطالما قصدت هذا البلد الجميل" مضيفة: "زرته عام 2006 إبان الحرب الإسرائيلية، يومها أتيت مع وفد المستشفى الميداني المصري."

وأضافت "أمضيت في لبنان أجمل ذكرياتي اتابع أخباره باستمرار، ومنذ اندلاع الثورة وبعدها انفجار الرابع من أغسطس لم أزره وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية في العالم إلا أن لبنان يعتبر من أكثر البلاد التي تأثرت بذلك".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين "لأول مرة أزورها حزيناً، لم أتوقع كل هذا الألم!! وصلت مطار رفيق الحريري مع بداية الليل وقبل غروب الشمس وما أن اقبل الليل لتحل الصدمة، ظلام دامس في بيروت مشهد مرعب، بالنسبة لي لبنان كان دائماً منارة مشعة وبلاد الفرح والسعادة، شعبه المحب للحياة وحب الحياة عدوى يؤلمني اليوم حزنه".

وأردفت شاهين بالقول: "لأول مرة أدخل الأراضي اللبنانية وأصاب باكتئاب وحزن شديدين، من المطار توجهت مباشرة إلى المرفأ، لم أكن اتوقع هذا الكم الهائل من الدمار في الشوارع المحيطة وعلى مساحة كبيرة، مشاهد الحزن ترتسم في بيروت بقوة".

"زرت فوج الإطفاء فأخبروني عن الشباب الضحايا المتطوعين كيف هرولوا مسرعين للمكان ليلقوا مصيرهم المحزن، تأثرت جداً بلوحة الشرف التي تحمل أسماء الضحايا في المكان، مشهد محزن بالفعل، واستمعت لروايات مبكية جعلتنا جميعا نتساءل لم لا يحاسب كل مسؤول عن ذلك؟ عن انفجار مرفأ بيروت؟ عن هذه الكارثة الكبيرة!"

ودعت شاهين الشعب اللبناني إلى "الوحدة من أجل الخلاص من محنتهم ومحاكمة الفساد وانتخاب من يصلح والأكثر وعياً في إنقاذ البلد وليس من ينتمي لطائفته فالدين لله، والوطن للجميع؟"

وجددت أمنيتها "بتوحيد الوطن العربي "وقالت "على الدول العربية أن تمسك أقدارها في يدها"! داعية الجميع في لبنان والخارج لمساندة أهالي ضحايا الانفجار في الشارع اللبناني اليوم أكثر من قبل."

وأشادت الفنانة اللبنانية "بالممرضة اللبنانية باميلا التي أنقذت أطفال الحضانات وهربت بهم لحظة وقوع الانفجار وقالت "أحييها من كل قلبي هي المرأة العربية الشهمة التي تفكر بإنسانية كما أحيي كل تصرف إنساني."

وختمت الفنانة المحبة للبنان حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" كما بدأته بحبها للبنان فقالت "لبنان يعني لي الكثير، بلد الفن والرقي والذوق البلد السياحي الجميل على الجميع إنقاذه".

ووعدت بزيارته دائماً رغم كل ما يمر به من محن وقالت: "لا يخيفني شيء ولا أخاف على نفسي ولا يثنيني عن زيارة لبنان لا الخوف ولا ظروفه الصعبة القاهرة!".