وقالت أمينة خليل، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ظاهرة التنمر موجودة بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، "وهذا الشيء يزعجها، لأن ليس من حق أحد أن يوجه لشخص آخر كلام يؤذيه ويجرحه".

نصيحة لضحايا التنمر

كما وجهت خليل نصيحة لجمهورها، حال تعرضهم لهذه الظاهرة، "وهي أنه لابد للإنسان أن ينظر إلى الجانب الجيد من الناس"، معبرة عن ذلك بالقول "إذا سمعت الكلام السلبي عنك.. فلابد أن تسمع أيضاً الكلام الإيجابي.. لأن هناك أناسا تحبك وتقف بجانبك وتمدحك".

سلاح ذو حدين

وفيما يخص علاقتها بالسوشيال ميديا، أشارت أمينة خليل إلى أنها أحياناً تحبها وتشارك جمهورها لحظاتها السعيدة، وأحياناً تنفر منها، بسبب قسوة بعض الناس في الحكم على غيرهم من وراء شاشة الهاتف"، واصفة المنصات الاجتماعية بأنها "سلاح ذو حدين".

وفي هذا السياق، ذكرت أمينة خليل أنها تعاطفت مع شخصية "زيزي"، التي قدمتها خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، في السباق الرمضاني المنقضي 2021، لأنها شعرت أنها تمثلها وتمثل كل شخص عانى من ظاهرة "التنمر".

شخصية صعبة

وأوضحت أن شخصية "زيزي"، من الشخصيات الصعبة التي احتاجت إلى مجهود كبير منها، موضحة أنها قسمت مذاكرة شخصية "زيزي"، إلى ثلاثة أجزاء، أولاً: قامت بعمل دراسات خاصة بها عن مرض "ADHD"، ومعرفة أعراضه وأسبابه وطرق علاجه، ثانياً: قامت بمعايشة حالات مصابين بهذا المرض، وكانت من ضمن هذه الحالات، صديقتها المقربة، التي استمدت منها شخصية "زيزي"، بطريقة كبيرة، ثالثاً: عن طريق كواليس العمل التي جمعتهما مع النجوم مثل محمد ممدوح، على قاسم، وغيرهم".

واختتمت حديثها بأنها دائما بعد أي نجاح لها، تأخذ قسطا من الراحة، حتى تركز في اختياراتها الفنية الجديدة، مشيرة إلى أنها عندما تأخذ إجازة، تبتعد نهائيا عن التفكير في العمل لمدة شهر، تقوم خلالها بتوطيد علاقاتها مرة أخرى مع نفسها وأهلها وأصدقائها، التي تبتعد عنهم فى فترات العمل.