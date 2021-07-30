وأنهى القاضي تحقيقا يسبق المحاكمة أجراه الادعاء في مزاعم أن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (17.2 مليون دولار) من ضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وقال في الوثيقة القضائية: "الوثائق... المرفقة بالدعوى القضائية تشكل أدلة كافية على المخالفات بما يسمح بمواصلة الإجراءات".

ويقول الادعاء إن شاكيرا كانت تقيم في كتالونيا خلال السنوات المذكورة، لكن ممثلا لشؤونها يقول إنها لم تقم في إسبانيا إلا في 2015 وأدت بالفعل كل التزاماتها الضريبية.

وقال ممثلوها في إسبانيا في بيان عبر البريد الإلكتروني، الخميس، إن وثيقة المحكمة هي "خطوة متوقعة في العملية" وإن الفريق القانوني لشاكيرا "يظل واثقا (من موقفها) ويتعاون بشكل كامل مع القضاء ولن يدلي بمزيد من التعليق".