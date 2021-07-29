ووفقا لحديقة كوجوكوشيما المائية، فإن صياد تبرع بالأخطبوط، بعد أن اصطاده في المياه قبالة حي شيكاماتشي بالمدينة، مطلع يونيو الماضي، ولا يزال جنس هذا الأخطبوط مجهولا.

والمعتاد أن الأخطبوط حيوان ينتمي إلى مجموعة الرخويات، ورتبة رأسيات القدم. له رأس بارز، وفم محاط بـ8 أذرع فيها ممصات بسيطة.

وجسم الأخطبوط رخو لا يحتوي على هيكل عظمي؛ مما يُمكنه من عصر جسمه والاختباء في الشقوق الضيقة، حيث إن الجزء الصلب الوحيد الذي يملكه الأخطبوط هو الفك الشبيه بالمنقار الذي يوجد في فمه.

في الحالات الطبيعية تمتلك الأذرع الثمانية الأصلية للأخطبوط "أكواب" شفط، لكن يمكنها أن تتشعب لأطراف أخرى بعد أن يتم تقطيعها بواسطة الأسماك والحيوانات المفترسة الأخرى التي تهاجمها، وحينها يمكن أن تتجدد أذرع الأخطبوط، وفي حالات غير عادية، يمكن أن تتطور لأطراف متعددة.

ظاهرة متكررة

بالعودة إلى أخطبوط حديقة كوجوكوشيما صاحب الـ36 ذراعا، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان وجود هذه الأذرع بدلا من 8 ناتجا عن طفرة مفاجئة أو لسبب خلقي.

وفي ديسمبر عام 1998، عثر على أخطبوط له 96 ذراعا، في بلدة شيما باليابان، كان يزن 3.3 كلغ (حوالي 7 أرطال) ويبلغ طوله 90 سم (3 أقدام) عندما تم التقاطه في خليج ماتويا.

وبعد 5 أشهر، (قبل نفوقه)، وضع الأخطبوط البيض، مما جعله أول أخطبوط بأذرع إضافية يضع بيضه وهو في الأسر، إلا أن صغار الأخطبوط لم تصمد ونفقت بعد شهر.

وقبل هذا الأخطبوط، كانت أكثر الأخطبوطات شهرة هو أخطبوط له 85 ذراعا، تم التقاطه عام 1957 في جزيرة توشيجيما القريبة باليابان أيضا.

هذا المخلوق الرائع مثل أخطبوط شيما مارينلاند، كان لديه 8 أذرع رئيسية تتفرع لتشكل عشرات الأطراف، وقد أحدث ضجة كبيرة عندما تم عرضه لأول مرة في حوض توبا المائي قبل نصف قرن.

بعد بضع سنوات، تم إقراض العينة إلى المتحف الوطني للطبيعة والعلوم في طوكيو، حيث حظيت باهتمام الإمبراطور شووا.