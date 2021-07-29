"أرسم عمري" تعبر عن غضب غسان الرحباني لما حدث في بيروت، لم يتخيّل، أن تتحوّل بيروت الى مدينة منكوبة بهذا الكمّ من الخراب والعدد الكبير من الضحايا والجرحى.

الرحباني رد على سؤال طرحه موقع " سكاي نيوز عربية" حول الآثار السلبية عليه كمواطن أولا ثم كفنان بعد مرور عام على الجريمة التي هزت العاصمة بيروت، قال ابن الفنان الكبير الراحل إلياس الرحباني شقيق الأخوين رحباني "لم أعد قادراً على الكذب على اللبنانيين وتصوير المدينة كما يردد بعض الفنانين على أنها بيروت التي لا تموت".

وأضاف" أنا لا أرى بيروت اليوم تستطيع أن تنهض من كبوتها لأن توقيت الانفجار كان مدروساً لإلغاء مرفأ بيروت ليحل مكانه مرفأ آخر، وساذج من يعتقد أن هذا الانفجار هو نتيجة إهمال، ويمكن أن يكون إهمالا استعمل من أعداء لبنان لإحداث تغيير جذري، هذا تفجير مدبر على توقيت معين".

وأردف "أنجزت عملي الفني "أرسم عمري" بعد عشرة أيام تقريباً على وقوع الانفجار، ويمكن القول أن كلمات هذا العمل كانت أشبه بمسرحية لا بل كانت سرداً لقصة".

وأضاف "الأغنية قالت كل شيء تقريباً، ما يحزنني أن هذا البلد الصغير يدفع الضريبة عن كل البلدان من حوله".

ويصر الرحباني على إطلاق تسمية "الضحايا" على من قضوا في انفجار بيروت ويقول "إن الشهداء هم من طلبوا الشهادة أما الضحايا فهم الذين قتلوا ظلماً ولم يتمنوا الموت".

وتابع الفنان الرحباني "ما حصل كان رسالة سياسية بامتياز مفادها ’إن لم تعملوا معنا كما يجب سترون ما سيصيبكم‘".

وأردف "أيا كان من نفذ هذه الجريمة تراه اليوم لا يتجرأ على الاعتراف بفعلته، فهول وحجم الانفجار جعلا من أراد توصيل هذه الرسالة يتبرأ منها ولا يتبناها بسبب نتائجها الكارثية".

وأكثر ما يؤلم غسان الرحباني أن الانفجار غير نظرته في الزعماء الذين كان يؤمن ببعضهم ويقول "قبل انفجار المرفأ كان عندي أمل بالزعماء أما بعد 4 أغسطس صاروا كلهم عندي دون المستوى".

وتابع "الانفجار غير حياتي وما قبله غير ما بعده، ومن يعتقد أن التحقيق سيوصل الى نتيجة أقول له أنت واهم، لن تكشف أية حقيقة في جريمة حصلت في لبنان الا إذا وصل نهج جديد لحكم هذا البلد".

وبالنسبة للتحقيق الدولي قال الرحباني "هذه كذبة كبيرة أيضا، رأينا التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك اغتيال النائب بيار الجميل وغيرهم، دخول الدول في التحقيق لا يوصل الى النتائج المرجوة".

ويختم غسان الرحباني بالقول "لن نترك لبنان لقطاع الطرق مهما جرى".

وللفنان الرحباني منذ أكثر من ثلاثين عاما أغنيات وأعمال تحمل طابع التهكم على حال لبنان منها "بلدية بيروت" و"معالي الوزير" و"طريق المطار" أما أبرزها والتي يرددها اللبنانيون فهي أغنية "اشتغل وما تقبض يا حبوب كُتب عليك العمل ببلاش".

غسان الرحباني موسيقي ومنتج وكاتب أغان وملحن وموزع وعازف بيانو ومغن وممثل مسرحي، ولد في بيروت في عام 64 وبدأ التأليف الموسيقي مبكرا.

في 1976 شارك بالغناء مع شقيقه جاد ووالده إلياس في ألبوم يضم أشهر أغاني الأطفال في لبنان وقدم عدة مسرحيات منها المسرحية التاريخية "هنيبعل 1996" التي عرضت في مهرجانات عالمية. وفي عام 1997 كون فرقة "فور كاتس" التي أحيت العديد من أغاني الفنان إلياس الرحباني.