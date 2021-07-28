هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشاب المصري مصطفى قنديل، الذي أسس شركة من دبي، تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار، تم إدراجها، الأربعاء، عبر بورصة "ناسداك".
وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك".
وأضاف: "شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".