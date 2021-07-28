وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك".

وأضاف: "شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".