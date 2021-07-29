وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الضحايا، بعد أن قررت إنهاء حياتهم بوضع " السم" في العصير من أجل الارتباط بعشيقها.

وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت بلاغا من المستشفى المركزي بوصول أب وأطفاله الثلاثة مصابين بحالة تسمم، إثر تناولهم عصير منتهي الصلاحية، ووفاة الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9، أثناء محاولة إنقاذهم.

تضارب الأقوال

وتابع المصدر الأمني: "بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأثناء الاستماع إلى أقوال والدة المجني عليهم وزوجها المصاب، تلاحظ تضارب أقوالها، حيث ادعت في البداية تناول الضحايا عصير منتهي الصلاحية، ثم تراجعت في اقوالها وادعت تناولهم لبطيخ مسرطن، ثم ادعت سقوط مبيد حشري داخل وجبة الإفطار".

وأضاف المصدر، أن تناقض أقوال والدة الضحايا، أثار شكوك فريق البحث والتحري، حيث أظهرت التحريات وجود خلافات متكررة بين والده الضحايا وزوجها، تركت على إثرها بيت الزوجيه مرات عديدة.

وأردف المصدر الأمني، أن تلك الخلافات المتكررة وتضارب أقوال الزوجة، جعلت جهات التحقيق تشير بأصابع الاتهام نحوها، وبتضييق الخناق وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت المتهمة، بانها على علاقة عاطفية مع سائق يبلغ من العمر 26 عاما، حيث قررا ضرورة التخلص من زوجها وأبنائها من أجل الارتباط ببعضهما.

واختتم المصدر، أن المتهم الثاني " العشيق" قام بإعطاء المتهمة 4 عبوات عصير، بعد أن حقنها بمادة سامة، من اجل تقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة، للتخلص منهم، مشيرا إلى أن المتهمة بعد تأكدها من إصابة الضحايا بالتسمم ونقلهم إلى المستشفى، قامت بإيهام أقارب زوجها بتناول الضحايا عصير فاسد.