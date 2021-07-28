وفي سعيها لتطعيم عدد أكبر من السكان، أعلن مسؤولون بالمدينة، تخصيص مكافأة قيمتها 100 دولار لمن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

الإجراء الجديد يدخل ضمن حملة مكثفة لتلقيح المزيد من سكان المدينة في ظل انتشار سريع للوباء وسط الذين لم يتلقوا اللقاح، حسب عمدة المدينة بيل دي بلازيو.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة التنمية الاقتصادية في المدينة، راشيل لوب، إن الأموال ستأتي على شكل بطاقة خصم بقيمة 100 دولار أميركي، يمكن لسكان المدينة والعاملين الحصول عليها أثناء الانتظار في فترة المراقبة بعد اللقاح، أو عبر البريد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن استجاب دي بلاسيو الاثنين للمخاوف المتزايدة بشأن انتشار متحور دلتا، ومعدلات التطعيم المنخفضة في بعض وكالات مدينة نيويورك، من خلال إلزام جميع عمال المدينة بتلقي جرعة أو إجراء اختبار أسبوعي.

وسيُطلب من موظفي البلدية غير الملقحين قريبا ارتداء قناع في أماكن عملهم، حسبما قال دي بلازيو.