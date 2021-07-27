وكشف مصدر أمني، تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل الواقعة، قائلا إن المتهم قرر معاقبة زوجته بتلك الطريقة، بسبب إقامتها دعوى خلع ضده في محكمة الأسرة، وذلك "عقب نشوب خلافات زوجية، أدت إلى استحالة العشرة بينهما".

وأضاف المصدر: "ازدادت الخلافات بين الزوجين في الفترة الأخيرة، بسبب عدم إنجاب الأطفال، مما أدى إلى شعور الزوجة بضرورة وضع حد لتلك الصراعات، فأقدمت على رفع دعوى خلع ضد زوجها بعد زواج دام قرابة الـ 8 سنوات، ليستشيط الزوج غضبا من تصرف زوجته، فقرر الانتقام منها بسكب مادة حارقة عليها".

وتابع المصدر أن "المتهم انتظر خروج زوجته من محل عملها، وقام بإلقاء (ماء نار) على وجهها وجسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق متفرقة بالجسم نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ولاذ المتهم بالفرار، فور ارتكابه الجريمة، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة لدائرة قسم شرطة العمرانية نجحت في إلقاء القبض عليه.

وأشار المصدر إلى أنه بمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من زوجته. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.