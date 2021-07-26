هي قصة أخوات ثلاث في عمر الورود يقبعن على أسرة المستشفى الإسلامي الخاص اليوم في مدينة طرابلس شمال لبنان منذ أشهر، يتألمن بصمت حينا وعند اشتداد الوجع، يملأ صراخهن المكان ويسابق صوت الأم المثقلة بالهموم ابنة الـ 38 ربيعاً التي باتت بدورها أسيرة المهدئات والأدوية التي تعزز قدرتها على الاحتمال .

قصة الفتيات بدأت منذ ولادتهن في ظروف صعبة قبل 17 عاماً، هو عمر كبيرتهن نسب وتلتها أختها سارة (14 سنة) وغنوة ( 9 سنوات) ولدن مع مرض وراثي منذ نعومة أظفارهن يعرف بـ "فقر الدم المنجمي" ومن أبرز عوارضه آلام شديدة في العضلات يصعب علاجها . إلا أن ظروف لبنان وصعوبة الوضع في القطاع الصحي كشفت أوجاع هذه الأسرة إلى العلن بعد أن تعذر تأمين العلاج الملائم ومستلزمات إجراء العمليات الجراحية.

تقول الأم آمنة بُولاد من بلدة ببنين في قضاء عكار أقصى شمال لبنان لموقع "سكاي نيوز عربية" أنا متزوجة من رجل ليس من أقاربي ومن بلدة تبعد عن بلدتي، أنجبنا 5 بنات 3 منهن ولدن مع مرض فقر الدم المنجمي، لم تكن حياتهن سهلة ولا حياتنا وأمضينا سنوات من عمرنا وعمرهن بين جدران المستشفيات منذ الولادة".

وتضيف الأم التي تتابع علاجها مع أخصائي نفسي لتحافظ على قدر من قوتها لتكمل رسالتها "قبل سنتين استأصل الأطباء الطحال المصاب لكل من سارة وغنوة لأنه كان يزيد من فقر الدم، أما شقيقتهما نَسَب فتتناول جرعات عالية من الكورتيزون غالية الثمن وحالياً هي مفقودة من لبنان وغير متوفرة في الصيدليات ".

تتابع الأم آمنة التي تزوجت في عمر 15 عاماً وتوضح "كان زوجي يعمل في أحد الأفران، إلا أنه أقفل بسبب الظروف التي يعيشها لبنان، والحمد لله أبقى أصحاب العمل على انتساب زوجي لمؤسسة الضمان الاجتماعي للمساعدة في كلفة العلاج الباهظة".

وتضيف "لم نعش الفرح يوماً ولا حتى في الأعياد، وفي حال قرر الأطباء السماح لنا بمغادرة المستشفى سرعان ما كنا نعود، وإذا ذهبت بناتي الى المدرسة يوماً كان يقابله عشرة أيام من الألم والتعب ".

وعن إمكانية شفاء الفتيات من المرض المزمن تروي فتقول "الأمر يتطلب إجراء عمليات زرع لنخاع العظام، ومن المؤسف أن كلفة هذه العمليات تتطلب مبلغ 600 مليون ليرة لبنانية للبنت الواحدة، يستحيل لعائلة مثلنا تأمينه هذا عدا عن تكاليف التحاليل المخبرية والعلاج الكيميائي ".

وتشتكي آمنة من شوقها لإبنتيها السليمتين من هذا المرض الوراثي وتقول "أعيش بصعوبة وعندي شوق دائم لرؤيتهما التي قد تطول لعدة أشهر أحياناً بسبب عدم السماح لهما بالدخول الى المستشفى".

وتختم حديثها متمسكة بالصبر متحسرة على أيام مضت على لبنان كانت تنعم خلالها بالخير رغم مرض بناتها الثلاث وتقول: "اليوم بدأت أفقد الأمل!" .