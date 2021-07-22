وقالت أوشا ثاكور ، وزيرة السياحة في ولاية ماديا براديش ، إن أولئك الذين يرغبون في التقاط صور سيلفي معها يجب أن يدفعوا 100 روبية لأن هذه "عملية تستغرق وقتًا طويلاً" وتسبب تأخيرًا في برامجها.

وأضافت ثاكور أن هذا المبلغ سيتم إيداعه في خزينة وحدة ماندال المحلية التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا وسيتم استخدامه لأعمال الحزب.

وتحدثت الوزيرة في زيارتها لمنطقة خاندوا في ماديا براديش، على بعد 250 كيلومترًا من بوبال يوم الأحد عندما تجمعت كوادر حزب بهاراتيا جاناتا حولها لالتقاط صورة سيلفي مما تسبب في تأخير الجدول الزمني.

وقالت: ""يضيع الكثير من الوقت في النقر على صور السيلفي، وغالبًا ما تؤخر برامجنا لساعات. من وجهة نظر تنظيمية (حزبية)، اعتقدنا أن أي شخص ينقر على صورة سيلفي (معها) يجب أن يودع 100 روبية في خزانة وحدة ماندال المحلية التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا ".

أوشا ثاكور ليست السياسية الوحيدة التي تسعى للحصول على تبرعات لصور شخصية، حيث اقترح وزير حكومة ولاية ماديا براديش كونوار فيجاي شاه أن أولئك الذين يرغبون في التقاط صور سيلفي معه أن يتبرعوا بـ 10 روبية من أجل قضية ما.