وأوضحت سمية الخشاب أنها لم تكن تخطط للمشاركة في "الديو الغنائي"، وأن الأمر جاء بالصدفة، بعدما التقت بعمر كمال في أحد الأفراح، وسألها عن سبب توقفها عن الغناء في الفترة الأخيرة، طالبا منها المشاركة في أغنية شعبية "بمعنى جيد وكلمات تناسب ذوق الشعب المصري".

‎وتابعت في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنها وافقت على اقتراح كمال "بعدما سمعت صوته وتأكدت من عضويته في نقابة المهن الموسيقية"، معتبرة أن هذا أحد الأسباب المهمة التي تضع "التعاون الفني في المسار الصحيح".

وبالفعل حققت أغنية "أوعدك"، وهي من كلمات وألحان أحمد أوسه، ملايين المشاهدات على منصة يوتيوب، وقالت الخشاب إن "نيتها من المشاركة في هذا الديو كان إسعاد الناس ورسم البسمة على وجوههم".

شائعات

‎وعن الشائعات التي تتعرض لها في الآونة الأخيرة، من بينها انتشار أخبار حول ارتباطها بكمال، أو وجود خلافات بينهما، أوضحت الخشاب أن هذه "الشائعات لا تشغلها ولا تهتم بمتابعتها أو الرد عليها".

وتابعت: "ليس من المنطقي أن أتزوج من كل رجل أشاركه في أحد الأعمال"، مضيفة أنها تركز كل جهدها في هذه الفترة على "عملها وأسرتها، واختيار الأعمال الجديدة التي لا تقل مستوى عن كل أعمالها الناجحة".

ونوهت الفنانة المصرية إلى أن "أصعب ما في النجاح هو أن تحرص على تقديم أعمال لا تقل نجاحا عن سابقتها".

ورفضت الخشاب توجيه اللوم إلى منصات السوشيال ميديا على ما تروجه من شائعات، مؤكدة أنها أصبحت "جزءا لا يتجزأ من حياة الفنانين".

وأضافت: "تعاملي مع وسائل التواصل جاء متأخرا مقارنة بغيري من الفنانين، ومع ذلك لا أنكر أهميتها"، راجية ألا تكون الإثارة الهدف الأول لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولو بترويج شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مشددة على أنها تجعل الأولوية "للتفاعل مع الجمهور".

وعبرت الخشاب عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول أغنية "أوعدك"، وحصولها على ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بقيام الجمهور بنشر فيديوهات باستخدام الأغنية على تطبيق "تيك توك".

وقالت: "هذا النجاح يحملني المسؤولية، كي أقدم الأفضل وأدخل السعادة على قلوب الجماهير".

‎‎وعبرت الخشاب عن تشجيعها لأغاني المهرجانات، مؤكدة أن غالبية الجمهور المصري يحبونها لأنها "الأقرب إليهم، بما تحمله من موسيقى راقصة وكلمات خفيفة تضفي البهجة على الناس"، رافضة في الوقت ذاته استخدام البعض كلمات بذيئة في هذه الأغاني.

"مفاجآت" الفترة المقبلة

وعن أعمالها المقبلة، أوضحت الخشاب أنها ما زالت في مرحلة التجهيز لعملين سينمائيين وآخر درامي لرمضان المقبل، وأنها تقرأ سيناريوهات هذه الأعمال حاليا قبل التعاقد عليها فعليا.

كما تستعد الفنانة المصرية لطرح أغنية جديدة، "تختلف عن نمط أغنية (أوعدك) وعن جميع الأغاني التي قدمتها من قبل"، على حد تعبيرها.