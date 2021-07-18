وحسب مصادر طبية، فقد تم نقل الزوجين والمصابين إلى مستشفى معان الحكومي، الذي نجحت الكوادر الطبية فيه بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة، وإنقاذ جنينين ووضعهما على الأجهزة الطبية اللازمة (الخداج).

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني بمعان، "تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق معان، نتج عنه وفاة زوجين إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة 4 من أطفالهما، وسائق المركبة الأخرى بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم".

وتابع: "عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث، ومن ثم نقلهم وإخلاء المتوفيين إلى مستشفى معان الحكومي، ومستشفى الملكة رانيا الحكومي"، لافتا إلى أنه جاري علاج المصابين.