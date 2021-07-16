ويقول الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة: "الهيئة العامة للخدمات البيطرية استعدّت بقوة لعيد الأضحى وتم رفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالمجازر وإدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة، ومديريات الطب البيطري، بجانب عمل توجيهات دورية للأطباء لتلقي أية شكاوى من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة".

حملات رقابية

وتابع محروس في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تم تكثيف الحملات الرقابية على محال عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، والتنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ".

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة: "كما تم تيسير خدمة ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجازر الحكومية خلال أيام العيد منعًا للذبح خارج المجازر، وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة، مع توفير جميع مستلزمات العمل بالمجازر من مادة ملونة للأختام والمطهرات، وعمل الصيانة اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا".

نصائح شراء الأضحية

وعن النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأضحية، نوّه محروس: "أولها هي عدم الشراء من الباعة المتجولين، وفحص الشكل الخارجي والتأكد من عدم وجود أي جروح أو طفيليات، وانتقاء الأضحية نشيطة الحركة، وأن تكون العينين لامعتين ولا يوجد بها أي إفرازات أو إحمرار، والضغط على جانبي البطن لمعرفة الامتلاء من عدمه لأن الامتلاء غير الطبيعي يعتبر غشًا بالملح".

وأكد: "تمت إتاحة الخط الساخن الخاص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561 لتلقي كافة الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها".

عقوبات للمخالفين

وحول العقوبات التي ستقع على المخالفين في حال الذبح بعيدًا عن الأماكن المخصصة لها، أكدت محافظتا القاهرة والجيزة أنه سيتم تسيير حملات مستمرة خلال فترة العيد للحد من أي تجاوزات، وتوقيع غرامة تتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه كعقوبة للمخالفين، مع التشديد على هيئات النظافة والتجميل بإزالة أي مخلفات أو رواسب بالشوارع على الفور.

بالمجان

في الوقت نفسه، يقول الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام المجازر، إن فكرة فتح المجازر الحكومية مجانًا مطبقة منذ عامين ويمكن ذبح الأضاحي فيها أول وثاني وثالث يوم حتى العصر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لابد على صاحب الأضحية أن يُحضر الجزار معه من أجل الذبح على أن يتم معاينة الأضحية من قِبل الطبيب البيطري بالمجان، ولا نحصّل أي مبالغ مقابل الذبح في الـ464 مجزر حكومي المنتشرين على مستوى الجمهورية في المحافظات المختلفة، وجميع الخدمات الآخرى المقدمة من عمالة ومياه وخلافه أيضًا بالمجان".

حملات ترصّد من الزراعة

وقامت وزارة الزراعة المصرية على مدار الأيام الأخيرة بالعديد من الجولات الميدانية لأسواق المواشى والقرى والمنازل للاطمئنان على الحيوانات قبل عيد الأضحى.

هذا وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أطباء الترصّد الوبائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطري على مستوى الجمهورية نفذوا خلال أسبوعين ما يقرب من 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل.



وتابع محمود أنّ حملات الترصد تأتي للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق، والتأكد من عدم وجود أعراض لأي أمراض وبائية للحيوانات المتداولة، منوهًا أنه جار عمليات الترصد من قِبل الأطباء على مستوى المحافظات المختلفة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الأضاحي، وطمأنة المواطنين قبل شرائها.