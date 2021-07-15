وتداول ناشطون مقطع فيديو داخل أحد القطارات، يظهر فيه "كمسري" وزملاؤه، وهم يعتدون على شرطي، ويمزقون ملابسه لعدم دفعه ثمن تذكرة الركوب.

كما ظهر في الفيديو شاب قام بتوثيق الحادث وسط هجوم "الكمسري" عليه، ومحاولته إيقافه عن التصوير.

ومن المنتظر أن تقوم هيئة السكة الحديد بإصدار بيان لكشف ملابسات الحادث.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو لمشادة بين "كمسري" ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف.

وأظهر الفيديو مشادة بين السيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع "الكمسري" الذي تعدى بالضرب على راكب أمام ابنته الصغيرة، بعدما عجز الأخير عن دفع غرامة محطة إضافية.