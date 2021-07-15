كان الفيلم، الذي عُرض الثلاثاء بالمهرجان ولاقى استحسانا من النقاد، ضمن سبعة أفلام في هذه المسابقة التي تركز بالأساس على العمل الأول أو الثاني.

الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة.

وتستمر مفارقات الفيلم لتلقي بظلال من النقد الساخر على مشكلات اجتماعية واقتصادية وكذلك أوضاع المرأة المعيلة.

وأصدر مهرجان القاهرة السينمائي بيانا هنأ فيه صناع الفيلم، جاء فيه "يهنئ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج عمر الزهيري لحصول فيلمه 'ريش' على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي، ولتحقيقه إنجازا كبيرا للسينما المصرية، إذ يعد هو أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة".

وتتواصل الدورة الرابعة والسبعون لمهرجان كان السينمائي حتى 17 يوليو الجاري.

كان المخرج المصري سامح علاء قد فاز بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابقة من المهرجان عن فيلمه "ستاشر".