وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا، قرب منتصف ليل الأحد، من عاملين في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين، بهروب شاب بعد إيداع والده له في المصحة بيوم واحد وخلال محاولة العاملين اللحاق به قفز في ترعة المريوطية ولم ينجحوا في إنقاذه.

وحسب المصدر فقد حضرت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة وتوصلت التحريات والمعلومات من شهود العيان أن الغريق يدعى كريم صبري (33 عاما) ومدون في بطاقة تحقيق الشخصية أنه مطرب، كما أنه شقيق المطرب الشهير رامي صبري.

وأشار المصدر إلى أن التحريات توصلت إلى أن المتوفي أدخلته عائلته المصحة بدعوى العلاج من الإدمان، لكنه رفض التواجد بها فغافل العاملين وهرب وحدث ما حدث.

كما تبين أن المصحة لا تملك ترخيصا بالعمل من وزارة الصحة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها والعاملين به، وفقا للمصدر الأمني.

وبإخطار النيابة العامة قررت تسليم جثمان المتوفي لعائلته بعد تشريحه للوقوف على أسباب الوفاة، وتم استدعاء العاملين بالمصحة المخالفة لسؤالهم.