وقالت قيادة شرطة ميسان إنه "بناء على معلومات وردت إلى عمليات نجدة ميسان تفيد بوجود مشاجرة في شارع دجلة، توجهت على الفور مفرزة من قسم نجدة ميسان إلى محل الحادث ومداهمة مسرح الجريمة واتضح أن هنالك جثة تعود لرجل كبير تعرض للطعن بالسلاح الأبيض (سكين) وتم استحصال المعلومات بالسرعة الممكنة ومطاردة المجرم بين الأزقة والأحياء السكنية ليتم القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف مالي".

وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز" عن قيادة شرطة ميسان فإنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقل وإحالته إلى الجهات المعنية وحسب الاختصاص المكاني لإكمال التحقيق ورفعه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

ووفق موقع "السومرية نيوز" فإن القتيل الذي تعرض "للنحر" هو متسول كان متواجدا في شارع دجلة.