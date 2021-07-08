وروت شاهدة عيان تدعى "رشا"، إحدى جيران الضحية، تفاصيل ما حدث تلك الليلة، حيث كشفت أن شقيقة الضحية حين كانت تتصل بها كي تطمئن عليها، كانت طفلتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، ترد عليها في كل مرة قائلة "أمي نائمة"، وتكرر ذلك على مدار يومين.

هلع شديد

وأضافت الشاهدة في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن شقيقتها حين عاودت الاتصال بها في اليوم الثالث ردت الطفلة قائلة: "أمي نائمة وهناك دم يخرج من فمها وأذنها".

أصيبت الأخت حين ذلك بصدمة مروعة واتجهت مسرعة هي وزوجها إلى منزل الضحية وظلت "تطرق الباب وتصرخ" حتى تمكنوا من كسر الباب، لتكتشف وفاة أختها، حيث وجدتها ملقاة على الأرض وتنبعث منها رائحة كريهة وعارية من ملابسها وبجوارها طفلتها، فأصيبت بحالة من الخوف الشديد وظلت تصرخ.

وأكدت الشاهدة أن سكان العقار لا يعلمون أي شيء عن الضحية فهي لا تحب الاختلاط ومنذ قدومها وهي منعزلة تماما عن السكان، مشيرة إلى أنه بعد سماع صراخ شقيقة الضحية "قمنا بدخول الشقة لنجد رائحة كريهة، وبعدها طلبنا الشرطة".

ملابسات الحادث

وكانت السلطات المصرية قد تلقت بلاغا من أهالي الغردقة يفيد بعثورهم في منطقة "ستوب شوب" بمدينة الغردقة، على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها، وبجوارها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، لبيان ما إن كان وراء الواقعة شبهة جنائية من عدمه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى محل الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

وأفادت التحريات الأولية أن الجثة لسيدة تُدعى "إيمان"، في العقد الرابع من العمر، وتظهر عليها علامات التحلل. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ اللازم.