وذكرت وسائل إعلام محلية في الأردن، الثلاثاء، أنه قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة.

وقرر الشواربة أيضا تكليف المدير التنفيذي للأسواق بإدارة السوق، بالإضافة إلى فتح تحقيق في الحادث.

ووصفت تقارير محلية إتلاف العربة عبر إحدى الجرافات العملاقة "غير حضارية ولائقة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تدمير العربة، منددين بهذا التصرف الذي اعتبروه "قطعا للأرزاق"، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.