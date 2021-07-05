وقالت كريستين فرانك، إن القطة الكبيرة دخلت منزلها بعد أن ترك زوجها الباب مفتوحا ليخرج كلبهم إلى الحديقة.

وأضافت أنها سمعت صوتا على سريرها، لتكتشف أن مصدره قطة برية كبيرة، تجلس قريبة منها على السرير.

وحسبما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، فقد صرخت كريستين من هول المفاجأة، الأمر الذي جعل القط يهرب لإحدى زوايا الغرفة.

وبعدما سمع الزوج صراخ كريستين، أسرع لمعرفة السبب، ليتفاجأ أيضا بالحيوان البري الذي كان على حد وصفه كبير الحجم.

وبعد محاولات عديدة نجح الزوج بإخراج القطة التي بلغ طولها قدمين ونصف تقريبا، بعدما فتح الأبواب أمامها كي تغادر المنزل، والتقط للحيوان صورة.

واتصل الزوجان بالسلطات المسؤولة، لإعلامهم بتواجد الحيوان، الذي يعد امتلاكه غير قانوني في ولاية جورجيا.

وقامت الهيئة المسؤولة عن متابعة مثل هذه القضايا، بنصب فخاخ في المنطقة المجاورة لمنزل كريستين، أملا في الإمساك بالقطة، والتي ستوضع في حال العثور عليها بمحمية للحيوانات.