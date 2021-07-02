وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن حديقة للحيوان تقع في منطقة الحازمية قرب العاصمة بيروت تعيش فيها الحيوانات "أصعب الظروف".

ونفى صاحب هذه الحديقة "زازو سيتي"، أحمد جمال الدين، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن تكون الحيوانات التي تعيش في حديقته بحالة سيئة وأن تكون الصور التي نشرت في التقرير أخذت من حديقته.

وقال مستغربا: "اتهمت بالتقصير علما أنني أعمل على تأمين اللحوم والدجاج لها كوجبات غذاء أساسية يومية، وأعتني بتنظيفها فيما يتوفر التيار الكهربائي لها على مدار الـ24 ساعة بواسطة مولدات ثلاث خاصة رغم أزمة المحروقات".

وأضاف "أسست هذه الحديقة قبل 27 سنة، تبلغ فيها مساحة قفص الأسد 120مترا، وتعد الحديقة الوحيدة المرخصة في لبنان، وتضم أسدا ولبوة ونمرة واحدة ودبا وحيدا وعديدا من الطيور والغزلان والبط والقردة وجميع أنواع الحيوانات باستثناء الزرافة والفيل".

وأشار جمال الدين إلى أن الحديقة تغص بالزوار خصوصا أيام العطل، حيث يدخلها قرابة الـ3000 شخص أيام الأحد غالبيتهم أطفال بمبلغ زهيد لا يتعد 1000 ليرة لبنانية للشخص الواحد.

هدفنا التعاون

من جهته، قال جيسون مير، مدير منظمة "حيوانات لبنان"، وهي منظمة خيرية تسعى لإيجاد مأوى لحيوانات الحدائق في ملاذات بالخارج، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "لا أعرف مصدر الصور التي نشرت في الإعلام وأين أخذت كونها صورت في أماكن متعددة وليس بالضرورة في الحازمية، أنما هي صور صادمة".

بالأرقام

وأوضح جيسون مستندا على الأرقام "في لبنان 50 حيوانا بين أسود ودببة ونمور تتوزع على الشكل التالي: 30 أسدا و10 نمور و10 دببة تعيش في حدائق خاصة وأخرى ترفيهية تنتشر على كافة الأراضي اللبنانية، إلى جانب العديد من الحيوانات الأخرى كالغزلان والقردة والطيور وغيرها".

وأضاف "يأكل الأسد حوالي 50 كيلوغراما من الطعام أسبوعيا، بتكلفة 100 ألف ليرة لبنانية أي 6 دولارات (بسعر الصرف الحالي في السوق غير الرسمية). ويبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة فقط شهريا".

وأوضح "في لبنان، 5 حدائق ترفيهية ليست تابعة للحكومة، ومعظمها غير مرخص كما هو الحال في دول أخرى، والحيوانات فيها دخلت لبنان بشروط غير مطابقة للمعايير الدولية. واليوم لا نعرف مصيرها".

وذكر جيسون أن بعض الأسود والدببة "لا تتمتع بوزن طبيعي وهي أصغر بكثير وتوضع داخل أقفاص صغيرة غير مطابقة للمقاييس القانونية".

وقال مير: "هدفنا التعاون، لا نريد إقفال الحدائق إنما تحسين ظروفها، ولا يمكن سجن الحيوانات بأقفاص صغيرة".

على شفير الموت

من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق الحيوانات في لبنان، غنى نحفاوي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن معظم هذه الحيوانات "على شفير الموت بسبب سوء التغذية كما أن كلفة تغذية الحيوانات لم تعد تكفي".

وكشفت نحفاوي عن إمكانية ترحيل هذه الحيوانات بالتعاون مع منظمات عالمية متخصصة، وذكرت: "الحدائق المتوفرة في لبنان لا تفي الشروط القانونية المطلوبة قبل وقوع الأزمة الاقتصادية".