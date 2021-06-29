وأعلن شريف دوس وفاة رجل الأعمال المصري، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، عبر حسابه على موقع فيسبوك.

ولد الراحل في أغسطس من عام 1930 في سوهاج جنوبي مصر، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

وكانت انطلاقة أنسي ساويرس في عالم الأعمال بخمسينيات القرن الماضي، من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

وفي عام 1961 أممت الشركة، لكن أنسي بقي يعمل بها لمدة خمس سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966.

عمل ساويرس في ليبيا بمجال المقاولات، ثم عاد إلى مصر مجددا في منتصف السبعينيات.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، التي أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية".

وتوسع نشاط الشركة في الثمانينيات والتسعينيات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

جدير بالذكر أن للراحل ثلاثة أولاد هم نجيب وسميح وناصف، الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.