وكان أبرز ما لفت أنظار المتابعين، المظهر الجديد لشاكر الذي بدا خلاله أكثر شبابا من ذي قبل.

وكشف شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر وصاحب لقب "أمير الغناء العربي"، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه تعمد في أغنيته الجديدة الذهاب إلى مساحات فنية جديدة "لم يخطُ إليها من قبل".

وأكد أن ابنه شريف كان "الجندي المجهول" وراء دعمه لفكرة الاختلاف والابتعاد عن النمط الكلاسيكي المعتاد، بالتعاون مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، والمخرج اللبناني نضال هاني الذي وصفه بـ"المبدع".

وعن النجاح الكبير الذي حققه، قال شاكر: "لم أتوقع نجاح أغنيتي الجديدة (لو سمحتوا) بهذا الشكل الكبير، وحالة الجدل بالوطن العربي التي اشتعلت فور ظهوري بمظهر مختلف"، معربا عن بالغ سعادته لأن الأغنية نالت إعجاب الجمهور وحظيت بتفاعلهم.

وتابع: "حرصت على اختيار مصمم ملابس مختلف، فضلا عن الأكسسوارات وتقنيات التصوير، مما أثار حالة من التساؤلات لدى الجمهور، فمنهم من شبهني بفنان آخر، وبعضهم لم يستطع التعرف عليّ".

وأضاف أنه فقد الكثير من وزنه وهذا ساعده على الظهور بشكل غير تقليدي.

الغناء الشعبي

ومن جهة أخرى، أعلن هاني شاكر أنه لا يمانع من تكرار تجربة الغناء الشعبي، خاصة بعد النجاح الذي حققه العام الماضي مع النجم المصري أحمد سعد بأغنية "يا بخته"، مضيفا: "إذا أتيحت الفرصة لعمل دويتو شعبي جديد سوف أتعاون مع الفنانة بوسي، أو الفنان محمود الليثي".

كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في الآونة الأخيرة، قائلا: "تعرضت لتحديات كثيرة صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح: "بشكل عام النقابة استهلكت مني الكثير من الوقت والجهد"، مؤكدا أنه أخذ قرار الرجوع للغناء ويستعد لطرح أعمال جديدة.

وفي ختام حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، كشف أنه سيعلن عن أعماله الجديدة بعد الانتهاء من تجهيزها، وقال إن من بينها مشروع مع الفنانة سميرة سعيد، التي تتمتع بأداء ينبض بالحياة والبهجة، حسب وصفه.