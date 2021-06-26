وقال عفت السادات في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جيهان السادات تقيم حاليا في المركز الطبي العالمي، وإنها تحت "الرعاية الطبية الفائقة"، متمنيا أن يسهم التحسن الأخير لحالتها الصحية في عودتها إلى المنزل في أقرب وقت.

وأضاف: "التطورات الأخيرة للحالة الصحية للسيدة جيهان بدأت عندما كانت في رحلة علاج للولايات المتحدة منذ فترة، وبعد عودتها احتاجت للرعاية الطبية، فنقلت إلى المركز الطبي العالمي، ولا تزال تحت الرعاية حتى الآن".

ويتكتم أعضاء أسرة الرئيس الراحل على طبيعة الحالة الصحية الخاصة بها، أو المرض التي تعاني منه، مكتفين بالحديث عن وضعها الصحي العام.

وخلال الساعات الماضية تناولت تقارير إعلامية محلية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لزوجة الراحل محمد أنور السادات، وإلحاقها بأحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة.