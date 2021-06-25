بداية الأزمة كانت مع حديث للفنانة ريهام حجاج في أحد اللقاءات الإعلامية مع المذيعة بوسي شلبي، تحدثت فيه عن حملها من زوجها محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز.

وبمجرد انتهاء اللقاء التليفزيوني، تفاجأ الجمهور بمنشور لعبد العزيز ترد على هذا اللقاء بشكل غير مباشر، ونشرت "كوميك" من مسلسلها الأخير "اللي ملوش كبير" علقت عليه قائلة: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".

الأزمة تشتعل

وازدادت الأزمة اشتعالا بمجرد نشر عبد العزيز تعليقها، حيث فهم الجمهور فورا أنها تقصد حجاج وشلبي، ليدخل الجمهور على الخط وتبدأ المناوشات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نشرت عبد العزيز مقطع فيديو للمخرجة إيناس الدغيدي، وهي تطرح تساؤلا يخصها (عبد العزيز) على الإعلامية شلبي، خلال برنامجها "شيخ الحارة والجريئة"، قائلة لها: "ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتلفزيون أبيض وأسود".

ورفضت شلبي الإجابة بالنفي أو الإيجاب، مؤكدة أن يسرا رقم واحد في الوطن العربي. وعلقت عبد العزيز على الفيديو بوجه ضاحك وكتبت عليه "هموت"، كنوع من السخرية من شلبي.

سهرة خاصة

وفي الوقت الذي تداول فيه رواد مواقع التواصل رد عبدالعزيز الساخر من تصريحات شلبي في حقها، تجاهلت الأخيرة ما حدث، ونشرت "برومو" لقاء تلفزيوني مرتقب يجمعها مع حجاج عبر حسابها بإنستغرام.

وأكدت شلبي أن الحلقة "خاصة جدا"، مؤكدة أنها لم تظهر خلال 6 سنوات، وستفتح "الصندوق الأسود وتكشف جميع الأسرار. ولم تكتف بذلك فقط، بل صرحت بأن عبد العزيز "ما زالت تحب طليقها محمد حلاوة".



وخرجت عبد العزيز عن صمتها، لترد عما سبق من خلال فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي بإنستغرام، على أغنية لرامي عياش، وتبادلا النظرات، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي للأبد"، ليعيد زوجها نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي مرة أخرى.

تدخل عائلي

وفي ظل اشتعال الأزمة، ظهر وائل شقيق الفنانة عبد العزيز، ليزيد من حدة الموقف عن طريق نشر منشورات عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلا: "ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي، والأعلى أجرا.. وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي".

ودخل مشاهير بالوسط الفني والصحفي على خط الأزمة، من خلال تعليقات مؤيدة لعبد العزيز وأخرى مدافعة عن حجاج، أو ثالثة منتقدة شلبي.

سجال وتراشق

من جانبها، علقت الناقدة الفنية سارة سراج في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، على الواقعة، قائلة: "انتشار الخلافات الشخصية بين الفنانين عبر السوشيال ميديا يقلل من قيمة الفنان، خصوصا حال تفاقم المشكلات التي تصل إلى حد السجال و التراشق".

وتابعت سراج: "من وجهة نظري ما حدث بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج قلل من قيمة الأولى، لأن حجاج هي زوجة حلاوة الحالية، وبالرغم من ذلك لم ترد على أي شيء والتزمت الصمت، فلا مشكلة في تبادل الخلافات بينهم عبر وسائل الاتصال الخاصة، ولكن لا يجوز تداول تلك المشكلات عبر السوشيال ميديا".

وأضافت الناقدة، أن عبد العزيز "أخطأت في حق نفسها، لأنها قدمت عملا عظيما ومختلفا وناجحا في السباق الرمضاني، لكنها أدخلت نفسها في مشاكل متناسية حجمها كنجمة كبيرة".

وعن تصريحات الإعلامية شلبي حول استمرار حب عبد العزيز لطليقها، قالت الناقدة: "هذا لا يصح لأننا نتدخل في أعراض الغير، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى هدم بيوت. إنه فعل لا يجوز وغير مقبول".

واختتمت حديثها بالقول: "الغريب أن الموضوع ما زال مستمرا، وهو أمر يضع شلبي وعبد العزيز في إطار سيء".