وتعرضت "إيكيا" لانتقادات لاذعة بعدما أدرجت في أحد فروعها بأتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، قائمة طعام خاصة للموظفين، احتفالا بذكرى إعتاق آخر العبيد في الولايات المتحدة، تضمنت الدجاج المقلي والبطيخ والجبن، وهي وجبات اعتاد العبيد على تناولها.

وقالت الشركة في البريد الإلكتروني المرسل للموظفين، إن قائمة الطعام تأتي "تكريما للأميركيين من أصول إفريقية، واعترافا بالتقدم الذي أحرز فيما يتعلق بحقوقهم، والذي لا يزال يتطلب مزيدا من الجهود".

ونقلت شبكة "سي بي إس 46" التلفزيونية المحلية عن موظف في "إيكيا" رفض الكشف عن اسمه، بأن تقديم البطيخ يعزز الصورة النمطية المرتبطة بالعبيد، والذين اعتادوا على أكل هذه الفاكهة التي كانت تقدم لهم، لافتا إلى احتجاج أكثر من 20 عامل على الأمر، وتوقفهم عن العمل.

ودفع احتجاج الموظفين إلى اعتذار الشركة عن طريق مدير المتجر، الذي أعلن عن تعديل قائمة الطعام لتتضمن اللحم وخبز الذرة والبطاطا المهروسة.

وحسبما ذكر موقع "تي إم زي"، فإن متحدثا رسميا من "إيكيا" أشار إلى مشاركة شخص من أصول إفريقية في إعداد قائمة الوجبات المثيرة للجدل، مؤكدا أن الأمر مجرد "خطأ غير مقصود".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الرسوم التوضيحية والكرتونية العنصرية من التاريخ الأميركي، تظهر صورا ساخرة للأميركيين السود وهم يأكلون شرائح البطيخ.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع هذا الشهر قانونا يجعل من 19 يونيو من كل عام يوم عطلة على المستوى الفدرالي، إحياءً لذكرى إعتاق آخر العبيد في تكساس في 1865.