تمردت أكيوز، ابنة الثلاثين ربيعا، على قدرها ورفضت واقعا فرضته عليها "رصاصة طائشة "، تلقتها حين كان عمرها لا يتجاوز العامين.

قصة نجاح صنعتها نسرين برغم الإصابة، التي ترفعها كتحد بوجه كل من يرى في الإعاقة حاجزا أمام تحقيق الأحلام.

على قدم واحدة، استطاعت الشابة اللبنانية تحقيق حلمها وصارت نموذجا للمرأة اللبنانية القوية المثقفة التي يصعب كسر عزيمتها.

قالت المدربة الشابة، في لقاء خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية ": "هناك من يعتبرني مثالاً له وهناك من هو مصدر قوتي، ويبقى الأهم أن جرحي هو مصدر قوتي والمشي على قدم واحدة هو مصدر الطاقة الإيجابية في حياتي".

وأضافت "لم أندم يوماً على ما مر بي فهو قدري، تخطيت أوجاعي منذ الصغر، وما يؤلمني هو استمرار مسلسل "الرصاص الطائش" في لبنان عبر السنين ودون توقف حتى حينه".

وأردفت: "لم تشعرني طفولتي بقساوة المشهد ربما لأن مدرستي كانت قادرة أن تشد من عزيمة طفلة لا تشبه رفيقاتها بالجسد، وبأسلوب راق وحضاري، وللمرة الأولى شعرت بمرارة الإصابة عندما كنت في الحادية عشرة من عمري، يومها تعرضت قدمي نفسها لكسور مرتين".

عن طفولتها، تتحدث نسرين بقلب مفعم بالفرح وعينين تسترجع بهما لحظات سعيدة، فتبتسم وتقول: "كنت أستغرب بسبب الحذاء الوحيد الذي بحوزتي، بينما غيري من رفيقاتي لديهن الكثير من الأحذية، لم أكن أعرف ما كانت تعنيه أمي حين تقول إنه على الطبيب أن يقوم بتجهيز الحذاء البديل كما كان يفعل قبل موسم الأعياد" .

تحمل نسرين في قلبها عرفانا بالجميل لأهلها وبشكل خاص لشقيقها الوحيد عبد النور الذي يصغرها بعامين، وهو الرفيق الدائم لنزهاتها ويومياتها ورحلات سفرها.

وبشأن دراستها، تقول: "درست في جامعة القديس يوسف في بيروت اختصاصا مزج التغذية مع التدريب الرياضي، ونلت شهادة الماجستير في الاختصاص وبعدها أدركت بأن حلمي أن أكون مدربة لياقة بدنية في إحدى الدول الأوروبية، وهذا ما جعلني أرفع سقف التحدي".

وعن لحظات الإصابة، تروي نسرين فتقول: "كنت في عمر عامين بعد أول انتخابات نيابية في عام 1992 ألعب على شرفة المنزل وشعرت فجأة بإحساس مؤلم في ركبتي، كان نتيجة رصاصة طائشة أطلقت في احتفال في المنطقة بمهرجان انتخابي يومها، وتفاقمت الحالة وأصيبت ساقي بالـ"غرغرينا"، وكان قرار الأطباء الصعب، بتر الساق والقدم من أسفل الركبة".

طفولة معذبة بين أروقة المستشفيات

وتكشف أكيوز: "شعرت بانجذاب قوي نحو الرياضة مع بداية نهضة لعبة كرة السلة في لبنان والتي بسببها تعرضت رجلي للكسر مرتين في المكان نفسه فتوقفت عن اللعب إلا أن طموحي لم يتوقف ودخلت الجامعة ولم أستسلم".

شاركت نسرين بتدريبات منتخب لبنان لكرة السلة وبدأت العمل كأول مدربة على اللياقة البدنية للاعبين في لبنان بالإضافة إلى تدريب فريق لكرة السلة في تركيا وهدفها الوحيد التدريب في نواد وفرق أوروبية".

لا تنقص نسرين القدرة على القيام بأية مهمة توكل إليها، وعن ذلك تقول: "أمارس رياضة كرة المضرب والدراجات الهوائية وأشارك في تمارين القوة البدنية باستمرار".

نسرين خارج إطار المهنة والرياضة تهتم بأناقتها كأية أنثى وفتاة، وتبرز "أرتدي الأزياء الأنيقة التي تبرز الأنوثة والكعب العالي المصمم خصيصا مع الطرف الاصطناعي لكنني أفضل الزي الرياضي الذي يمنحني المزيد من الحرية".

وتضيف بتفاؤل: "رغم كل النظرات الغريبة من حولي، عشت حياتي سعيدة، وأستعد لكتابة قصتي كما عشتها".

وتختم نسرين حوارها مع "سكاي نيوز عربية" كما بدأته بالأمل المطعم برسالة بليغة لوقف آفة إطلاق الرصاص في المناسبات السعيدة والحزينة لتقول: "لم يكن الرصاص الطائش الذي يطلق في المناسبات رسالة فرح مطلقا في يوم من الأيام.. توقفوا عن اإيذاء البشر، على الأجهزة الأمنية اتخاذ القرارات الصارمة ومعاقبة المخالفين ".