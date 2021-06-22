وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارق الحياة، الاثنين، من جراء الحروق البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70 بالمئة.

وبحسب وسائل إعلام كردية محلية، فإن الطباخ كان يبلغ من العمر 25 عاما، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.

وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة، فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في اعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.

وفجرت الحادثة الغريبة حزنا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي الكردية والعراقية، حيث شدد العديد من المعلقين على ضرورة مضاعفة ومراعاة إجراءات الوقاية داخل المطاعم والمطابخ.

ورأى معلقون أن الاهمال والاستعجال وضغط العمل، وسوء التنظيم داخل الكثير من هذه المطاعم، يتسبب بحالات مؤسفة كهذه خاصة وأن هذا القدر الضخم كان على الأرض على ما يبدو من الرواية.