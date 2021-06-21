وتعود فكرة "يوم الموسيقى العالمي" إلى فرنسا، إذ أطلقته لأول مرة وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982.

واختير تاريخ 21 يونيو للاحتفال بالموسيقى، كونه يتزامن في معظم الأحيان مع الانقلاب الصيفي، وبالتالي هو أحد أطول أيام السنة.

وفي هذا اليوم من كل عام، تقوم أكثر من 123 دولة حول العالم بالاحتفال بالموسيقى، أبرزها فرنسا وإيطاليا واليونان وكولومبيا، وغيرها من الدول.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الموسيقى تحت شعار "اصنعوا الموسيقى"، فهو يشجع الموسيقيين الهواة على التطوع بالعزف في الشوارع والأماكن العامة، مثل الشوارع والمستشفيات والسجون، ويتم التشديد فيه على مبدأ "المجانية"، إذ يقوم فنانون بالعزف وتنظيم الحفلات دون مقابل.

ويتم تنظيم حفلات موسيقية مختلفة على نطاق عالمي، كما تتم إقامة مؤتمرات ومهرجانات ومسابقات موسيقية، لتبادل الخبرات في مجال الموسيقى.

وتحتفل دولة الإمارات بشكل واسع بهذا الحدث، إذ يشهد اليوم (الاثنين) عروضاً وبرامج فنية موسيقية حية في 7 مواقع ثقافية وتجارية بأبوظبي والعين.

كما شهدت دبي العديد من الحفلات الموسيقية، احتفالا بهذا اليوم، أبرزها تلك التي تقام على مسارح "دانة الدنيا".