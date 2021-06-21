ورصد تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية ما وصفه بـ"الموضة الغريبة والجديدة"، التي تزداد شعبيتها حول العالم، والمتمثلة بإطالة شعر الوجه، بحيث يحصل الرجل على شاربين معا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرجال بشاربين، يكون الأول في الموقع المعتاد على الشفة العليا، بينما يأتي الثاني تحت الشفة السفلى.

وانقسمت الآراء حول هذه الموضة، وخصوصا بين النساء، حيث اعتبر فريق منهن "الشارب المزدوج" توجها جديدا يعكس تغييرا في شكل الرجال، وبأنه مثير للإعجاب.

واعتبرت أخريات ما يقوم به الرجال "جنونا"، واصفين "الشارب المزدوج" بأنه يعبّر عن "عقدة نقص" لدى من يتبناها.

وتساءلت فتيات عن المجهود الذي سيبذله الرجال للحفاظ على هذا الشكل الجديد، فيما يتعلق بالكريمات ومستحضرات التجميل والعناية، إلى جانب المبالغ المالية التي ستدفع للحلاق الذي سيحرص على تشذيب شعر الشاربين باستمرار بشكل احترافي.