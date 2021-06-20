وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في تغريدة على تويتر، إن عودة التعليم حضوريا إلى المدارس ستتم "مع تطبيق بروتوكول خاص، وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأوضح أنه سيبدأ العام الدراسي في الـ29 من أغسطس 2021، لافتة إلى أنه يتم تقديم "برامج تدريبية لمدراء المدارس والمعلمين والمشرفين من أجل ضمان عودة آمنة للطلاب".

كما أشار إلى أنه تم تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لـ72 بالمئة من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية.

وفي الوقت نفسه، نوه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، إلى أنه سيتم إلقاء خيار "التعلم عن بعد" لأولياء الأمور.