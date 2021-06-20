ونشر رمضان مقطعا مصورا على حسابيه في فيسبوك وإنستغرام، ينفي فيه ما نسب إليه من إهانة لزميلته، مؤكدا فيما قاله إنه "حق الرد على قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، إن "الكلام الذي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق".

وأضاف محمد رمضان "عمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، عمري في حياتي ما اتكلمت مع حد في أجره، أو قلت لها شحاته أو إن ضفر أمي برقابتها.. عمري ما تكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده.. وعمري ما تكلمت بالتفاصيل دي".

وختم قائلا إن أكثر شيء أسعده ما أن ينفي هذا التصريح، هو أن جمهوره لم يصدق ذلك منذ اللحظة وأنه لم يصدق أن يصدر عنه مثل هذا الكلام.

وأخير قال إنه ينتظر رأي جمهوره باغنيتي الجديدة.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها بأن محمد رمضان "تطاول عليها بالسب والشتائم"، ووصفها بـ"الشحاتة" على حد تعبيرها.

وقالت سميرة عبد العزيز إن "رمضان تطاول عليها بعد رفضها المشاركة في أحد المسلسلات التي يقوم ببطولتها، وتجسيد دور والدته في العمل".

وأوضحت في ندوة: "فضحني لما رفضت أنفذ دور أمه وقال لي: أنتِ شحاتة. أنا أحصل على 20 مليون وأنت على 20 ألفا".

وعن وصف بعض رواد الصفحات الاجتماعية بأن تصريحاتها ضد رمضان "مبالغ فيها"، قالت: "ليس صحيحا. هو بالفعل شتمني ووصفني بالشحاتة من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس على واتساب كما يقول البعض".