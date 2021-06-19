وولد زكي فطين لأسرة فنية كبيرة، فهو ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد ووالده المخرج المعروف فطين عبد الوهاب، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "كوفيد 21" في موسم رمضان 2021.

بداية الصدمة

وقال فطين لموقع "سكاي نيوز عربية": "بداية شعوري بالتعب كانت تتمثل في ألم بركبتيّ، وكنت أظن أنها من قلة الحركة، لكن الأمور تعقدت إلى المشي بصعوبة. بدأت أشعر أنني لا أستطيع النزول على السلم وأمشي ببطء، أجريت تحاليل وكانت نتائجها جيدة، وفى نفس الوقت طلب مني الطبيب إجراء أشعة على المخ فتبين أنني أعاني سرطانا من الدرجة الرابعة".

وواصل فطين حديثه عن أولى الخطوات التي اتخذها بعدما علم بمرضه، قائلا: "أول يوم كان الأصعب. كنت حزينا للغاية، وفي اليوم الثاني تجاوزت مرحلة الحزن وصرت على تواصل مع الأطباء لتلقى العلاج المناسب".

تجاوز الأحزان

وأوضح فطين أن ما ساعده على تجاوز المحنة النفسية، أنه كان مصابا بسرطان في الرئة منذ عامين، في المرحلة الرابعة أيضا.

واستكمل حديثه: "تلقيت آنذاك العلاج الكيماوي. أجريت 6 جلسات بمعدل جلسة كل 3 أسابيع، وضع الرئة مطمئن الآن وبالتأكيد يجب إجراء أشعة قريبا للاطمئنان".

وعن الصعوبات التي واجهها فطين في هذه الفترة، قال: "أشعر بصداع شديد كل 3 أو 4 ساعات في اليوم، وأتناول كثيرا من المسكنات، وأعانى في نفس الوقت صعوبة فى الحركة".

عودته للتمثيل

ونصح الفنان كل شخص مصاب بمرض السرطان، بالتحلي بالإيمان والأمل في الشفاء وهزيمة المرض، وأضاف: "استطعت تجاوز سرطان الرئة لأن إرادتي كانت جيدة وكان لديّ إيمان في شفائي. كنت متفائلا بأن أتجاوز هذه المرحلة".

وأوضح لدى سؤاله عما إذا كان سيعود للتمثيل: "لا أستطيع الحكم في الوقت الحالي إلا بعد تلقي العلاج كاملا. متبقي 12 جلسة علاج إشعاعي".

وكشف الفنان المصري أن نقابة المهن التمثيلية تواصلت معه ودعمته بشدة، سواء في مرضه الأول عندما كان مصابا بسرطان الرئة، أو الثاني، لافتا إلى أن أول من تواصل معه بعد علمه بمرضه هو شقيقه.

وقال إن أول من تحدث معه من الوسط الفني بعد علمه بالمرض الفنانة يسرا، حيث تربطهما علاقة أسرية جيدة جدا، وكذلك ليلى علوي ورانيا يوسف وفنانون آخرين.

وعن طموحه في الفترة المقبلة قال: "كنت أحضّر لبرنامج عن الكوميديا المصرية وحاولت التجهيز له جيدا، لكنني لا أستطيع فعل ذلك حاليا وسأحاول قدر الإمكان أن أحقق هذا الطموح بعد الشفاء".