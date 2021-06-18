وقالت الفنانة إن "رمضان تطاول عليها بعد رفضها المشاركة في أحد المسلسلات التي يقوم ببطولتها، وتجسيد دور والدته في العمل".



وأوضحت في ندوة: "فضحني لما رفضت أنفذ دور أمه وقال لي: أنتِ شحاتة. أنا أحصل على 20 مليون وأنتِ على 20 ألفا".

وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع سميرة عبد العزيز، بعد تفاعل المواقع الاجتماعية معها ومطالبة الجمهور بحقها من رمضان.

وقالت: "رفضت تجسيد دور والدته في أحد المسلسلات فشتمني وتطاول علي. أنا حرة أعمل في تمثيل الدور الذي يعجبني وأرفض ما لا يعجبني، ولن أتخذ أي إجراء قانوني ضده وربنا يوفقه في أعماله".

وعن وصف بعض رواد الصفحات الاجتماعية بأن تصريحاتها ضد رمضان "مبالغ فيها"، قالت: "ليس صحيحا. هو بالفعل شتمني ووصفني پالشحاتة من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس على واتساب كما يقول البعض".

ومن جهة أخرى، أوضحت الفنانة أنها لا تعجبها أعمال محمد رمضان الفنية لأنها "تفسد الشباب ودائما تتصف بالبلطجة والعنف"، وهذه الأعمال "هي ترفضها تماما ولن تشارك فيها إطلاقا"، متمنية أن تعود الدولة لإنتاج "الفن المحترم الذي يبث القيم والمبادئ ويليق بمكانة مصر" حسب قولها.