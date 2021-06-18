وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن ركاب قارب كان يبحر في نهر الغاج بولاية أوتار براديش، شمال الهند، عندما سمع صراخ رضيع.

وقال أحد الركاب غولو تشودري إنه تم اكتشاف الرضيع بعمر 21 يوما في 14 يونيو الجاري، وهي ملفوفة بوشاح أحمر في صندوق مزين بصور الآلهة الهندوسية.

وتظهر لقاطات لحظات سحب الصندوق من مياه النهر وفتحه من قبل تشودري، بينما كان حشد من الناس حوله.

وحمل الرجل الرضيعة بين يديه ونقلها إلى المستشفى، بينما أفادت تقارير محلية بأن حالة المولودة جيدة.

ومن المقرر نقلها في وقت لاحق إلى دار للرعاية الاجتماعية، فيما أكدت حكومة الولاية أنها ستغطي تكاليف رعاية الطفلة.

وقال تشودري في تصريحات للصحفيين بعدما انتشرت القصة على نطاق واسع إن الآخرين الذين سمعوا صرخات الفتاة تجاهلوها ببساطة،

وأضاف "لكنني هرعت لإنقاذها، وعندما فتحت الصندوق الخشبي ، وجدتها".

ونظرا لتصرفه النبيل، قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، إنه سيتم مكافأته بمنزل جديد ومزايا حكومية.

وقالت الشرطة المحلية إن الصندوق كان يحتوي على بطاقة برج تحتوي على وقت وتاريخ ميلادها.

ويواصل المسؤولون التحقيق في كيفية وصول الطفل إلى النهر.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد التخلي عن الفتاة بسبب جنسها، إلا أن المؤشرات تدل على ذلك، خاصة أن معدلات وأد الإناث في الهند هي من بين أعلى المعدلات في العالم.