والتقط رجل يدعى آرثر سكوت، صورة لما بدا وكأنه مجموعة من المباني، التي ظهرت فجأة في منتصف البحر، خلف سفينة كبيرة، مشيرا إلى أن تلك "المدينة" بقيت موجودة لنحو ساعة، وأثارت حيرة كل من على الشاطئ.

تلك "المدينة"، ظهرت في منطقة "سولنت"، على بعد أميال قليلة جنوب الشاطئ في بورتسموث بالمملكة المتحدة.

وقال الرجل ذو الـ56 عاما: "بدت وكأنها أفق مدينة، وبقيت هناك لمدة ساعة تقريبا. لقد كان هناك الكثير من سراب (فاتا مورغانا) مؤخرا، حيث يبدو أن السفن تطفو في الأفق، ولكن هذا ليس ما كان عليه الوضع هذه المرة".

و"فاتا مورغانا" هي ظاهرة بصرية تصنف من أنواع السراب، حيث يُشاهد عند شريط ضيق فوق الأفق. وتؤدي ظاهرة السراب هذه إلى حدوث تشوه في شكل الأجسام المشاهدة، بحيث يصعب تمييزها.

وجرت تسمية "فاتا مورغانا" من اللغة الإيطالية، ومعناها "الجنية مورغانا".

ورغم اقتناع سكوت بأن ما شاهده لم يكن تلك الظاهرة، فإن خبراء أكدوا أن هذا هو بالضبط ما حدث، وأن ما شاهده ما كان إلا ظاهرة "فاتا مورغانا"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ذي صن" الإنجليزية.